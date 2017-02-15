Генсек НАТО ожидает от встречи с главой Пентагона подтверждения приверженности США к Альянсу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран - членов НАТО.

Столтенберг заверил, что сообщения новой американской администрации Альянсу были очень последовательными.

"Я разговаривал с президентом (Дональдом Трампом) дважды по телефону. Я разговаривал с секретарем обороны (Мэттисом), секретарем Государственного департамента (Рексом Тиллерсоном), и все они передали мне одинаковое сообщение, которое они передали и другим лидерам стран НАТО, и оно заключается в том, что Соединенные Штаты остаются приверженными трансатлантическому партнерству, трансатлантическим отношениям", - сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, он с нетерпением ждет сегодняшней встречи с Мэттисом и министрами обороны других стран Альянса.

"И я абсолютно убежден, что сообщение с этой встречи будет сигналом трансатлантического единства, важности того, что мы будем стоять вместе и защищать друг друга", - заявил Столтенберг.

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Также он подчеркнул, что встреча с Мэттисом и другими главами оборонных ведомств должна подтвердить "очень важную настроенность Соединенных Штатов на НАТО".

"Я также с нетерпением жду президента Трампа на нашем следующем саммите здесь, в Брюсселе", - сказал Столтенберг.

По его словам, следующий саммит НАТО в мае этого года обеспечит отличную платформу для очередного подтверждения трансатлантического единства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля в Брюсселе в штаб-квартире Организации североатлантического договора (НАТО) началось двухдневное заседание глав оборонных ведомств стран-членов Альянса.