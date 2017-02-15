В Кремле ответили на ожидания Трампа о возвращении Украине Крыма

01:27, 15 февраля 2017
Мир
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Заявление Белого дома по поводу возвращения оккупированного Россией Крыма может быть связано с желанием администрации США "приглушить" недовольство американцев Дональдом Трампом из-за его якобы "пророссийской" позицию.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, как сообщают "РИА Новости".

"Думаю, одной из причин такого заявления стала ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа. Она была сделана, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте", — заявил Озеров.

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По его словам, "требование вернуть оккупированный Крым является таким же несбыточным, как если бы Россия потребовала от США вернуть ей Аляску".

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ обнародовали информацию, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине.

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Новость в сюжете: Заявление Трампа по возвращению Крыма Украине
Теги: #Крым#Трамп#США#Россия