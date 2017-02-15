В Кремле ответили на ожидания Трампа о возвращении Украине Крыма

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, как сообщают "РИА Новости".

"Думаю, одной из причин такого заявления стала ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа. Она была сделана, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте", — заявил Озеров.

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По его словам, "требование вернуть оккупированный Крым является таким же несбыточным, как если бы Россия потребовала от США вернуть ей Аляску".

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ обнародовали информацию, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине.