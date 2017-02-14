Генсек Альянса – премьеру Литвы: с НАТО вы никогда не потеряете независимость

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

«В четверг Литва отметит 99-ю годовщину своего акта о независимости. С НАТО вы никогда не утратите эту независимость», – подчеркнул Столтенберг.

В свою очередь глава литовского правительства сказал, что очень благодарен за поздравления по случаю 99-й годовщины со времени провозглашения независимости Литвы.

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«Мы знаем, что означает потерять независимость. Мы знаем, сколько стоит отстроить государство и демократию», – сказал Сквернялис.

Также он заявил, что Литва приложит все усилия для того, чтобы никогда снова не потерять государственность и не свернуть с демократического пути.

Как сообщал УНИАН, по словам Столтенберга, в ответ на агрессию Российской Федерации в Украине в НАТО ожидают, что в июне четыре новые многонациональных батальона на восточных границах Альянса станут полностью функциональными.