Генсек Альянса – премьеру Литвы: с НАТО вы никогда не потеряете независимость
Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что членство Литвы в Альянсе гарантирует сохранение независимости этой страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.
«В четверг Литва отметит 99-ю годовщину своего акта о независимости. С НАТО вы никогда не утратите эту независимость», – подчеркнул Столтенберг.
В свою очередь глава литовского правительства сказал, что очень благодарен за поздравления по случаю 99-й годовщины со времени провозглашения независимости Литвы.
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«Мы знаем, что означает потерять независимость. Мы знаем, сколько стоит отстроить государство и демократию», – сказал Сквернялис.
Также он заявил, что Литва приложит все усилия для того, чтобы никогда снова не потерять государственность и не свернуть с демократического пути.
Как сообщал УНИАН, по словам Столтенберга, в ответ на агрессию Российской Федерации в Украине в НАТО ожидают, что в июне четыре новые многонациональных батальона на восточных границах Альянса станут полностью функциональными.