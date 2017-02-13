Мюзикл "Ла-Ла Ленд" стал триумфатором на вручении престижной кинопремии "Бафта"

Во время торжественной церемонии, прошедшей в воскресенье, 12 февраля, в Лондоне, "Ла-Ла Ленд" получил награду как лучший фильм.

Об этом сообщает DW.

Помимо этого, призами были отмечены режиссер мюзикла Дэмьен Шазелл и актриса Эммма Стоун как исполнительница главной роли. Еще две премии достались "Ла-Ла Ленд" за лучшую операторскую работу и лучшую музыку.

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Лучшим британским фильмом назван "Я, Дэниел Блэйк", а премию лучшему актеру получил Кейси Аффлек за работу в фильме "Манчестер у моря". Этот же фильм был отмечен в номинации "лучший оригинальный сценарий". Немецкий фильм "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann), номинированный на премию "лучший неанглоязычный фильм", призом отмечен не был. В этой категории лауреатом стал венгерский фильм "Сын Саула" о событиях 1944 года в Освенциме.

Премия BAFTA считается одной из наиболее престижных в мире. Как свидетельствует статистика, ее лауреаты с высокой долей вероятности получают и премию американской киноакадемии "Оскар". Фильм "Ла-Ла Ленд" номинирован на "Оскар" в 14 номинациях, в том числе во всех наиболее престижных.