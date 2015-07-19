На Певчем поле в Киеве стартует летнее шоу – Первый Фестиваль Уличных Искусств "Киевские Огни"

Фестиваль гарантирует незабываемые впечатления и захватывающие зрелища, активными участниками которого станут все гости Певчего поля - артисты и зрители, взрослые и дети.

В программе: фееричное шоу с участием известных ди-джеев, масштабное праздничное шествие, лучшие уличные перформансы, ходулисты, мимы , фокусники, головные уборы из живых цветов, «Карнавал шляп» и «Корзины красоты», флешмоб с созданием самого большого холста в Украине «Картина 1000 рук», благотворительная акция-выставка котят «Подари сердце другу», танцевальные и рыцарские турниры, огненные театры, мистика и искусство, спортивные и творческие мастер-классы, конкурсы с участием пользователей соцсетей и призы зрительской симпатии.

В рамках Фестиваля Уличных Искусств «Киевские Огни» пройдет Карнавал головных уборов и конкурс, где будут оцениваться гости в самых оригинальных шляпах и аксесуарах.

Впервые на Певчем поле состоится акция, во время которой ведущие дизайнеры, совместно с гостями мероприятия, за несколько минут будут создавать незабываемые образы с помощью шарфика, шали, банданы, заколки, кепи, броши. Всем желающим будет предоставлена возможность уникального обмена этими аксессуарами с помощью «Корзины красоты». Самые инициативные смогут принять участие в конкурсе хенд-мейд головных уборов, стать звездами в соцсетях и получить поощрение.

Специально к открытию Первого Фестиваля Уличных Искусств «Киевские Огни» и «Карнавалу шляп» специалисты Зеленстроя изготовили шляпу из экзотических видов живых цветов, которая будет вручена особому гостю мероприятия.

Всех приверженцев спорта и танцев Фестиваль удивит возможностью быстрого обучения навыкам: брейк-данса, хип-хопа, паркур-фрирана, БМХ (трюкового катания на велосипеде) и хождения на ходулях, искусству самообороны Крав-мага и стрельбы из лука, роллерспорта и скейтинга – експресс- мастер-классы будут вести признанные мастера и специалисты.

Во время Фестиваля каждый посетитель сможет стать участником благотворительной акции «Подари сердце другу», в частности, не только полюбоваться мини-выставкой необычных котят , но и оказать им реальную помощь или даже взять питомца на воспитание.

В рамках акции «Подари сердце другу» пройдет флеш-моб «Картина 1000 рук». Все гости будут иметь возможность оставить отпечаток своей ладошки с помощью цветной краски на самом большом в Украине холсте. Акция призвана продемонстрировать , как важно объединение людей ради доброго дела. По окончанию флеш-моба «Картина 1000 рук» будет выставлена на благотворительный акуцион, а все средства будут переданы фонд помощи бездомным животным.

Фестиваль пройдет в один из самых благоприятный дней месяца по лунному календарю. Согласно легендам, восходящая луна дополнительно активизирует на Печерских холмах , где расположено Певчее поле, источники исполнения желаний. Как считали наши предки, все задуманное в такие дни обязательно сбудется, нужно только прийти на Певчее поле , бросить монетку в «Колодец желаний» или положить записку в «Дупло желаний».

На фуд-корте фестиваля можно будет попробовать десятки видов мороженого и сладостей, оригинальные летние салаты и закуски, ароматный кофе и концептуальные коктейли.

Кульминацией фестиваля станет театрализованное шоу огненных легенд - мастерское обращение с опасной стихией продемонстрируют Fire Spirit, арт-проекта АбХа, шоу-проекта Sun Script, театра огня Agniy и другие ведущие артисты оригинального жанра.

Завершится шоу-фестиваль праздничным фейерве́рком из тысячи небесных фонариков.

Адрес проведения Фестиваля: Киев, комплекс «Певчее поле», ул. Лаврская, 41

Акценты мероприятия:

В 11.00 Первый Фестиваль Уличных Искусств «Киевские Огни» начнет свою работу на Певчем поле и встретит гостей шоу-программами, мастер-классами, развлекательными конкурсами, выставками , акциями , активным отдыхом , оригинальным фут-кортом и сюрпризами.

В 17.00 стартует вечерняя программа Фестиваля, в рамках которой к гостям Певчего поля присоединится Карнавальное шествие , стартующее от ст. метро Арсенальная.

В 22.30 начнется ночное гала-шоу Фестиваля и состоится праздничный фейерверк.

Вход на фестиваль – по билетам, льготная стоимость билетов - детям до 7 лет, пенсионерам, инвалидам, участникам войны и участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.

Детальная информация и программа на официальном сайте Певчего поля:

http://pevchee-pole.com.ua/

Аккредитация для СМИ : тел. 095 228 25 04

Контакты и дополнительная информация : тел. 095 441 02 07, 093 831 67 41, 066 192 50 11