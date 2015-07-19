На Певчем поле в Киеве стартует летнее шоу – Первый Фестиваль Уличных Искусств "Киевские Огни"

11:30, 19 июля 2015
Разное
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19 июля в Киеве на Певчем поле состоится   открытие самого яркого шоу этого лета  – Первого Фестиваля Уличных Искусств «Киевские Огни».

Фестиваль гарантирует незабываемые впечатления и захватывающие зрелища,  активными участниками которого станут все гости Певчего  поля - артисты  и зрители,    взрослые и дети.

В программе:  фееричное  шоу  с участием известных ди-джеев, масштабное праздничное  шествие, лучшие уличные перформансы,  ходулисты, мимы , фокусники,  головные уборы из живых цветов, «Карнавал шляп» и «Корзины красоты», флешмоб с созданием самого большого холста в Украине «Картина 1000 рук», благотворительная акция-выставка котят «Подари сердце другу», танцевальные и рыцарские турниры,  огненные театры, мистика и искусство,  спортивные и творческие мастер-классы, конкурсы  с участием  пользователей соцсетей  и призы зрительской симпатии.

В рамках Фестиваля Уличных Искусств «Киевские Огни» пройдет Карнавал головных уборов и конкурс, где будут оцениваться гости в самых оригинальных  шляпах и аксесуарах.

Впервые на Певчем поле  состоится  акция, во время которой    ведущие дизайнеры,   совместно с гостями  мероприятия,    за несколько минут будут создавать  незабываемые  образы с помощью  шарфика, шали, банданы, заколки, кепи, броши.  Всем   желающим будет предоставлена возможность уникального   обмена этими аксессуарами   с   помощью  «Корзины красоты». Самые инициативные смогут принять участие в конкурсе   хенд-мейд головных уборов, стать  звездами в соцсетях  и получить поощрение.

Специально к   открытию   Первого Фестиваля Уличных Искусств «Киевские Огни» и «Карнавалу шляп» специалисты  Зеленстроя  изготовили  шляпу из экзотических видов живых цветов, которая будет вручена особому гостю мероприятия.

Всех приверженцев спорта и танцев Фестиваль удивит возможностью быстрого обучения   навыкам:  брейк-данса, хип-хопа, паркур-фрирана, БМХ (трюкового катания на велосипеде) и хождения на ходулях,  искусству самообороны  Крав-мага и стрельбы  из лука,  роллерспорта и  скейтинга – експресс-  мастер-классы будут  вести признанные мастера и специалисты.

Во время Фестиваля  каждый  посетитель  сможет стать участником  благотворительной  акции  «Подари сердце другу»,  в частности,  не только полюбоваться мини-выставкой  необычных котят , но и оказать им реальную помощь или даже взять питомца на воспитание.

В рамках  акции  «Подари сердце другу» пройдет  флеш-моб  «Картина 1000 рук».  Все гости будут иметь возможность оставить отпечаток своей ладошки с помощью цветной краски на самом большом в Украине холсте.  Акция  призвана продемонстрировать  , как  важно  объединение людей ради доброго дела. По окончанию флеш-моба  «Картина 1000 рук» будет выставлена на благотворительный акуцион, а все средства будут переданы фонд помощи бездомным животным.

Фестиваль  пройдет в один из самых благоприятный дней месяца по лунному календарю. Согласно легендам, восходящая луна дополнительно активизирует  на Печерских холмах , где  расположено Певчее поле, источники исполнения желаний.    Как считали наши предки, все задуманное в такие дни обязательно сбудется, нужно только прийти на Певчее поле , бросить   монетку в «Колодец желаний» или положить записку в «Дупло желаний».

На фуд-корте фестиваля можно будет попробовать десятки видов мороженого и сладостей, оригинальные  летние   салаты  и закуски, ароматный  кофе  и концептуальные коктейли.

Кульминацией фестиваля станет театрализованное шоу огненных легенд - мастерское  обращение  с опасной стихией продемонстрируют Fire Spirit, арт-проекта АбХа, шоу-проекта Sun Script, театра огня Agniy и другие ведущие артисты оригинального жанра. 

Завершится  шоу-фестиваль  праздничным фейерве́рком   из  тысячи небесных  фонариков.

Адрес проведения Фестиваля: Киев, комплекс «Певчее поле», ул. Лаврская, 41

Акценты мероприятия:

В 11.00 Первый  Фестиваль Уличных Искусств «Киевские Огни» начнет свою работу на Певчем поле и встретит гостей  шоу-программами, мастер-классами,  развлекательными конкурсами, выставками , акциями , активным  отдыхом , оригинальным фут-кортом и сюрпризами.

В 17.00 стартует вечерняя программа Фестиваля, в рамках которой к гостям  Певчего поля присоединится Карнавальное шествие , стартующее от ст. метро Арсенальная. 

В 22.30   начнется ночное гала-шоу Фестиваля и  состоится праздничный фейерверк.

Вход на фестиваль – по билетам, льготная стоимость билетов - детям до 7 лет, пенсионерам, инвалидам, участникам войны и участникам  ликвидации аварии на ЧАЭС.

Детальная информация и программа на официальном сайте Певчего поля:

http://pevchee-pole.com.ua/

Аккредитация  для СМИ :  тел. 095 228 25 04

Контакты  и дополнительная  информация : тел.  095 441 02 07,  093 831 67 41,  066 192 50 11

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