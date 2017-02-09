Neue Zürcher Zeitung: Настоящая борьба против фальшивых новостей

Об этом пишет Анна-Софи Галли в статье "Настоящая борьба против фальшивых новостей", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Если Дональд Трамп чего-то и не выносит, то это людей, которые в нем сомневаются. Это ощутили, прежде всего, американские медиа-компании. "Все негативные опросы – это фальшивые новости, так же, как опросы CNN, ABC, NBC перед выборами", - написал он в Twitter. Если верить Трампу, то вся критика – это фальшивые новости. Он превратил это понятие в боевой термин – в оружие, с помощью которого можно поставить под сомнение неприятные факты, и которое любой может использовать по своему желанию, чтобы защищать собственный взгляд на мир.

Заголовки против Клинтон

Однако, Трамп не изобретал понятие "фальшивые новости". В англоязычных странах этот термин существует еще с 19-го века. В то время, так называли фиктивные истории; сегодня термин, в первую очередь, касается вымышленных новостей, которые отдельные люди распространяют в социальных сетях, а их авторов интересует как можно большее количество "кликов", и, как следствие, увеличение доходов от рекламы. Не следует путать фальшивые новости с сайтами с политической сатирой, вроде "The Onion" или немецкого "Postillon", целью которых является развлечение.

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Стимулом для коммерческих сфабрикованных историй стала президентская избирательная кампания в США, с двумя спорными кандидатами. Очень быстро распространялись такие заголовки фальшивых новостей, как "Папа поддерживает Трампа" или "Хиллари Клинтон собирает группу педофилов в пиццерии". По сообщениям СМИ, за этим стояли отдельные люди – есть указания на молодых людей в Македонии, которые хотели заработать деньги с помощью теорий заговора. Это не всегда опытные менеджеры кампаний. Однако, им успех фальшивых новостей пришелся кстати.

После победы Трампа на выборах, многие его критики утверждали, что правые популистские фальшивые новости повлияли на результаты выборов. На самом деле, помощь была мизерной. Как показало недавнее исследование Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов, только 0,92 процента среднестатистических американцев помнят о полезном для Трампа вымышленном сообщении, и только половина из них в это верит.

Но само подозрение, что фальшивые новости могли повлиять на президентские выборы, усиливает обеспокоенность европейских политиков из-за того, что вымышленные сообщения могут повлиять и на предстоящие выборы в Германии и Франции. Как сложно в эпоху Интернета отделить правду от пропаганды, показывает пример правого популистского американского портала "Breitbart". В начале года он сообщил, что в Дортмунде в новогоднюю ночь "банда из 1000 мужчин" подожгла самую старую церковь Германии, и при этом они выкрикивали "Аллаху Акбар" (Аллах велик). Источником, на который ссылался "Breitbart", была региональная газета "Ruhrnachrichten". По данным этой газеты, случайный фейерверк поджег церковь; полиция подтвердила это. Речь также шла не о самой старой церкви, как позже признался и сам портал "Breitbart". Тем не менее, сообщение достигло своей цели – вызвало ненависть в отношении беженцев, которая извергалась в комментариях читателей.

Теперь, "Breitbart" объявил об открытии новостных порталов в Германии и Франции, чтобы поддерживать там правых националистических политиков. Только одна из всех немецких партий хочет целенаправленно бороться с фальшивыми новостями во время избирательной кампании, "зеленые" даже создали собственную "пожарную команду Facebook". Эта группа из около 1000 добровольцев, которые должны будут вмешаться, когда на странице "зеленых" в Facebook появятся фальшивые – или также сеющие вражду – сообщения. По информации "Spiegel Online", некоторые немецкие министры также хотят запретить компьютерные программы, которые помогают быстро распространять фальшивые новости через социальные сети.

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Однако, такие правительственные меры раскритиковал генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. "С контентом, который нельзя назвать явно незаконным, нужно быть осторожным", - говорит он. Таким образом, политики могут называть фальшивыми новостями неугодные им мнения, чтобы предотвратить споры.

Бороться с популистами с помощью фактов

На эту проблему реагирует не только политика, но и частный сектор. Интернет-проект "Schmalbart", который позиционирует себя как ответ порталу "Breitbart", предлагает "обогатить" публичные дебаты фактами. Проект – это группа из примерно 200 добровольцев, которые хотят собирать факты по спорным вопросам, вроде изменения климата или преступлений беженцев в базу данных, которая будет доступна для пользователей в простой форме подсчетов и графиков. Чтобы привлечь тех, кто читает информацию только на правых популистских сайтах, для оптимизации поиска "Schmalbart" используют такие термины, как "массовые изнасилования" или "негр", - говорит основатель Кристоф Каппес. "Объективные дискуссии с популистами невозможны, потому что они разбрасываются чистыми утверждениями и клеветой. Мы хотим это прекратить".

Ответственность Facebook

По мнению немецкого правительства, огромную ответственность несет, в частности, Facebook. "Facebook зарабатывает большие деньги с помощью фальшивых новостей", - сказал министр юстиции Маас изданию " Bild am Sonntag". "Кто заинтересован в миллиардной прибыли в сети, тот также несет социальную ответственность". И Facebook, похоже, пытается себя оправдать, хотя бы ради сохранения имиджа. В Германии сеть хочет протестировать способы того, как пользователи могут сообщать о предполагаемых фальшивых новостях. Компания намерена не удалять такие новости, а маркировать, чтобы их нельзя было распространять как рекламу. В Facebook обосновали это тем, что не хотят слишком ограничивать свободу слова. Подобные тесты проходят в США с декабря.

Различные определения

Для того, чтобы в потоке ежедневных новостей определить, что правда, а что ложь, Facebook также хочет привлечь внешние компании, проверяющие факты. "Нам нужны разные мнения, чтобы определить, что на самом деле является неправдой", - говорит Клаус Горни, представитель Facebook в Германии. "Единой правды нет". По словам профессора информатики из Университета штата Индиана Филиппо Менцера, технической возможности напрямую фильтровать фальшивые новости не существует.

Научно-исследовательский центр "Correctiv", который проводит тесты для Facebook в Германии, используют узкое определение: фальшивыми новостями можно назвать только явно поддающуюся опровержению ложь; весьма предвзятое освещение событий все же пройдет проверку.

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По-другому к этому вопросу подходит проверяющая факты компания "PolitiFact", которая больше месяца осуществляет проверки для Facebook в США. Компания называет фальшивыми также и те сообщения, которые передают ложные заявления политиков; например, когда Трамп утверждает, что уровень безработицы составляет 42 процента, в то время как бюро статистики говорит примерно о 5 процентах. Для этого "PolitiFact" разработала шкалу, которая классифицирует сообщения от "правдивых" до "лживых".

Беженец против Facebook

Вопрос о том, как бороться с фальшивыми новостями, привел Facebook в суд. Сирийский беженец подал иск против социальной сети в окружной суд Вюрцбурга. Неизвестные многократно использовали его селфи с канцлером Ангелой Меркель и представляли его террористом, чтобы вызвать возмущение по поводу миграционной политики. Facebook недостаточно последовательно удалял сфабрикованные истории и фотографии. У сторон конфликта есть время до 7 марта, чтобы прийти к соглашению.