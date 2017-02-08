В парламенте Румынии провалился вотум недоверия правительству

Об этом сообщает Reuters.

Вотум недоверия провалился, поскольку руководящая Социал-демократическая партия и ее союзники партия ALDE и партия этнических венгров UDMR, содержащие за собой 61% мест в парламенте, воздержались от голосования.

Для объявления вотума недоверия нужны были 233 голоса, или половина депутатов.

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Как сообщал УНИАН, несколько сотен тысяч людей 5 февраля вышли на акции протеста в Румынии, несмотря на то, что правительство уже отменило скандальный указ, который спровоцировал митинги.

Акции протеста в Румынии стали крупнейшими со времени падения коммунистического режима в 1989 году. Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Он мог бы защитить десятки политических деятелей, обвиняющихся в коррупции.