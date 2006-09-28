Россия отказалась выдавать визы грузинам

Посольство РФ в Тбилиси с 28 сентября прекратило выдачу российских виз для граждан Грузии, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства Михаила СВИРИНА.

Причину подобного шага в посольстве не назвали. Однако ранее представители российского руководства, в частности, глава министерства обороны РФ Сергей ИВАНОВ, обещали "адекватно" ответить Грузии на задержание нескольких российских офицеров, которых обвиняют в шпионаже.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Департамент контрразведки МВД Грузии задержал четырех офицеров Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ) и более 10 граждан Грузии. Как сообщил глава МВД Грузии Вано МЕРАБИШВИЛИ, все они задержаны за разведдеятельность на территории Грузии. МВД Грузии утверждает, что задержанные российские военные планировали в Грузии серьезную провокацию.

Министр обороны Грузии Ираклий ОКРУАШВИЛИ в разговоре журналистами телекомпании "Рустави-2" заявил, что в списке еще много людей, которые будут арестованы.

МИД России потребовал незамедлительно освободить задержанных в Грузии российских военных и заявил, что офицеры Группы российских войск в Закавказье строго выполняют российско-грузинские соглашения и обеспечивают вывод российских баз.