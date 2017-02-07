"Мы очень добрые и терпеливые": в Кремле согласились ждать извинений журналиста Fox News 6 лет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова телеведущего канала Fox News Билла О'Райли о том, что тот извинится перед Владимиром Путиным не раньше 2023 года.

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"С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом", — цитируют Пескова "РИА Новости".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста Fox News о том, что "Путин убийца". Глава американского государства заявил, что в США также "много убийц". "Я уважаю его. Я многих людей уважаю. Это не означает, что я собираюсь ладить с ним. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем нет, и если Россия помогает нам в борьбе против боевиков ИГИЛ, что является главным противостоянием, а также исламским терроризмом во всем мире – это хорошая вещь", – сказал Трамп в интервью журналисту Биллу О'Рейли.

Позже, когда Кремль потребовал от журналиста извинений, тот ответил, что их будут ждать до 2023 года.