"Будущее женского пола": Клинтон сделала первое заявление после инаугурации Дональда Трампа
09:40, 07 февраля 2017Мир
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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сделала первое заявление после инаугурации Дональда Трампа.
Клинтон / REUTERS
Заявление опубликовано на сайте The Guardian.
Клинтон записала видеообращение записала в Калифорнии на конференции Makers, которая фокусируется на проблемах женщин.
Клинтон заявила, что «несмотря на все вызовы», она по-прежнему считает, что «будущее женского пола».
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«Мы все видели эту бешеную энергетику «Марша женщин», который объединил миллионы в США и во всем мире», - заявила она.
Клинтон призвала все женщин бороться за свое будущее, быть сильными.
Напомним, 21 января по всему миру прошли "женские марши" против Трампа.
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