"Будущее женского пола": Клинтон сделала первое заявление после инаугурации Дональда Трампа

Заявление опубликовано на сайте The Guardian.

Клинтон записала видеообращение записала в Калифорнии на конференции Makers, которая фокусируется на проблемах женщин.

Клинтон заявила, что «несмотря на все вызовы», она по-прежнему считает, что «будущее женского пола».

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«Мы все видели эту бешеную энергетику «Марша женщин», который объединил миллионы в США и во всем мире», - заявила она.

Клинтон призвала все женщин бороться за свое будущее, быть сильными.

Напомним, 21 января по всему миру прошли "женские марши" против Трампа.