В России экс-губернатору, с которым работал Навальный, запретили пожениться в СИЗО
Следователи запретили невесте бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых заключить с ним брак в СИЗО, где он находится, потому что она проходит свидетелем по его уголовному делу.
Басманный суд Москвы прекратил производство по жалобе Екатерины Рейферт на действия следствия, которое не дает разрешения на регистрацию брака в следственном изоляторе, передает Русская служба Би-би-си.
"Так как она является свидетелем по делу, ей отказано в проходе на территорию следственного изолятора для заключения брака с Белых", - объяснил ее адвокат. Рейферт намерена обжаловать отказ.
Читайте такжеНавальный заявил, что дизайнер Лебедев незаконно получал госзаказы: Больше коррупция - беднее страна
Рейферт неоднократно жаловалась на отказ в просьбе выйти замуж за арестованного экс-губернатора. Она говорила, что не может поддерживать коммуникации с Белых - ей не выдают разрешение навещать подследственного в СИЗО.
Белых был задержан в Москве в конце июня 2016 года по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро. Он был арестован Басманным судом Москвы и с тех пор он находится в СИЗО. В конце июня президент России Владимир Путин отправил Белых в отставку в связи с утратой доверия.
Белых отрицает свою вину. В знак протеста против обвинения он объявлял голодовку, которая длилась почти три недели. В конце января Белых перевели из следственного изолятора "Лефортово" в больницу СИЗО "Матросская тишина" для обследования врачами.
В 2009 внештатным советником губернатора Кировской области и бывшего лидера "Союза правых сил" Никиты Белых был Алексей Навальный, который сейчас возглавляет Фонд борьбы с коррупцией и намерен участвовать в президентских выборах.
Оппозиционер высказал сомнение в том, что Белых брал взятку. "Это прям сильно на него не похоже", - написал Навальный.в своем блоге.