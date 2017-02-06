В России экс-губернатору, с которым работал Навальный, запретили пожениться в СИЗО

Басманный суд Москвы прекратил производство по жалобе Екатерины Рейферт на действия следствия, которое не дает разрешения на регистрацию брака в следственном изоляторе, передает Русская служба Би-би-си.

"Так как она является свидетелем по делу, ей отказано в проходе на территорию следственного изолятора для заключения брака с Белых", - объяснил ее адвокат. Рейферт намерена обжаловать отказ.

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Рейферт неоднократно жаловалась на отказ в просьбе выйти замуж за арестованного экс-губернатора. Она говорила, что не может поддерживать коммуникации с Белых - ей не выдают разрешение навещать подследственного в СИЗО.

Белых был задержан в Москве в конце июня 2016 года по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро. Он был арестован Басманным судом Москвы и с тех пор он находится в СИЗО. В конце июня президент России Владимир Путин отправил Белых в отставку в связи с утратой доверия.

Белых отрицает свою вину. В знак протеста против обвинения он объявлял голодовку, которая длилась почти три недели. В конце января Белых перевели из следственного изолятора "Лефортово" в больницу СИЗО "Матросская тишина" для обследования врачами.

В 2009 внештатным советником губернатора Кировской области и бывшего лидера "Союза правых сил" Никиты Белых был Алексей Навальный, который сейчас возглавляет Фонд борьбы с коррупцией и намерен участвовать в президентских выборах.

Оппозиционер высказал сомнение в том, что Белых брал взятку. "Это прям сильно на него не похоже", - написал Навальный.в своем блоге.