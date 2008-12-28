Объявлен победитель телепроекта «Имя России»

Личностью-символом российской нации в рамках телепроекта «Имя России» в воскресенье объявлен древнерусский князь Александр Невский, одержавший исторические победы над шведскими и тевтонскими рыцарями в первой половине ХІІІ-го века.

Результаты народного голосования объявил автор и ведущий проекта Александр ЛЮБИМОВ в прямом эфире телеканала «Россия».

Голосование проходило в течение трех месяцев через интернет и с помощью SMS-сообщений.

За А.Невского отдали голоса более 520 тыс. россиян. Вторым по результатам голосования стал реформатор Петр Столыпин, бывший премьер-министром России в первые годы ХХ-го века, на третьем - Иосиф Сталин, на четвертом - Александр Пушкин.

В финальный список «Имени России» вошли также Федор Достоевский, Петр Первый, Владимир Ленин, Александр Суворов, Екатерина Вторая, Иван Грозный, Александр Второй.