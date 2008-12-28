Ближний Восток на пороге новой интифады: погибли 229 жителей Газы

Ближний Восток на пороге новой интифады - восстания палестинского народа. Со вчерашнего дня Израиль обстреливает объекты группировки ХАМАС в секторе Газа. Боевики - стреляют в ответ и призывают к сопротивлению палестинцев с западного берега реки Иордан. Пока еще они не присоединились к военным действиям. Как посадить стороны за стол переговоров - не знает никто. Лига Арабских государств собралась на совещание. Продолжается заседание Совета Безопасности ООН.

Как передает 5 канал , эти сутки стали самыми кровавыми в истории палестино-израильского конфликта. Погибли свыше двухсот людей. Семьсот палестинцев получили ранения. Основной мишенью израильской авиации и ракет были боевики группировки ХАМАС. Однако пострадали и гражданские. Кроме складов оружия, обстреляли больницу, мечеть и телевизионную студию. Цель Тель-Авива уничтожить - или хотя бы отстранить от власти в Газе - радикальных исламистов.

Э.Ольмерт, премьер-министр Израиля: "Это не будет легко, это будет длиться не один день, но одну вещь я должен четко прояснить - мы не воюем с жителями Газы. И поэтому хочу обратиться ко всем им. Вы, жители сектора Газа, не являетесь нашими врагами. Наши враги - ХАМАС, Джихад и другие террористические организации. Они втянули Вас в беду, и пытаются такую же беду принести и израильтянам. Наша единственная цель - сделать все, чтобы остановить их".

ХАМАС ответил на атаку ракетным обстрелом. Погиб один израильтянин. Большего без запасов техники и оружия палестинцы сделать не смогли. А потому полагаются больше на силу слова, чем на собственные войска. Лидеры ХАМАСа рассказывают о страдании своего народа на весь мир.

Исмаил Хания, лидер группировки ХАМАС: "Улицы Газы залиты кровью... Пострадал каждый дом, каждая семья. Наши больницы не могут справиться с огромным количеством раненных - все из-за ужасного преступления, совершенного сионистами. .. Израиль хочет уничтожить историческое сопротивление нашего народа. Однако, даже убив ТЫСЯЧУ палестинцев, наш дух они не сломают!".

Цель ХАМАСа - стереть Израиль с лица земли, создав на его месте единое государство для палестинского народа. Два года тому назад группировка победила на парламентских выборах в Палестинской автономии. Из-за конфликта с президентом - было вынуждено отступить в Газу. Оттуда неоднократно атаковало израильские территории, полагаясь в поддержку радикальных соседей.

Махмуд Ахмадинеджад, президент Ирана: "Израиль и весь западный мир катятся в бездну, очень быстро. Сейчас мы ведем переговоры с соседними государствами, и будем их продолжать. Лига Арабских Государств планирует собраться на совещание. Это покажет наше единство и силу".

Гордон Джондро, спикер Белого Дома: "Соединенные Штаты возлагают ответственность за нарушение мирного соглашения на ХАМАС. Перемирие нужно восстановить немедленно. Нас также очень беспокоит гуманитарная ситуация в Газе. О людях должна позаботиться каждая сторона конфликта".

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций уже собрался на срочное заседание. На закрытых консультациях в настоящее время обсуждают проект заявления председателя Совбеза. Документ содержит призывы к Израилю - свернуть военную операцию - и к палестинцам - прекратить обстрелы израильских территорий. А также - срочно открыть пункты пропуска для доступа гуманитарных грузов в Газу.