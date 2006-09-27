Миронов и Черномырдин не слышали комментария МИД России

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Сергей МИРОНОВ и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН не слышали заявления МИД России по дискриминации русского языка в Украине.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом С.МИРОНОВ и В.ЧЕРНОМЫРДИН заявили сегодня журналистам в Киеве.

«Я в последнее время нахожусь в командировках. Я не читал конкретного заявления МИД, поэтому и не могу его комментировать», - сказал С.МИРОНОВ.

В свою очередь В.ЧЕРНОМЫРДИН также сообщил, что не слышал «никакого заявления МИД». «Мы весь день заседаем. Вы были в Бабьем Яру?», - спросил В.ЧЕРНОМЫРДИН у журналистов. Услышав утвердительный ответ, он заметил: «И как вы все успеваете? Я не читал и не слышал никакого заявления».

Как сообщал УНИАН, сегодня в департаменте информации и печати МИД России для РИА «Новости» был дан комментарий о ситуации с русским языком в Украине, в частности, заявлено, что факты дискриминации русского языка в Украине больше нельзя игнорировать и представлять, как незначительное явление.