Российский бюджет рассчитывался, исходя из цены нефти 95 долларов

Российский бюджет на 2009 год рассчитывался, исходя из цены на нефть в 95 дол. за баррель.

Об этом в эфире телеканала "Вести" сказал министр финансов России Алексей КУДРИН, передает корреспондент УНИАН.

По словам А.КУДРИНА, утвержденный вариант бюджета на 2009 год рассчитывался, исходя из прогнозной цены на нефть в 95 дол. за баррель. А.КУДРИН напомнил, что еще при обсуждении бюджета он предупреждал, что из-за падения цен на энергоносители главный финансовый документ придется серьезно откорректировать.

Он отметил, что по предварительным прогнозам дефицит российского бюджета в 2009 году составит 1,5 - 2 трлн. рублей.

А.КУДРИН считает, что 2009 год будет "самым трудным за последние 9 лет российской экономики" и "самым трудным для мировой экономики в послевоенное время".

Он также сказал, что "в бюджетной сфере недостатка средств для выплаты зарплат нет, и бюджетный сектор и в этом году, и в следующем - мы особенно за этим проследим - всем бюджетникам будет выплачивать зарплату вовремя", - заявил А.КУДРИН.

По его словам, инфляция в России сохраняется на высоком уровне, выше 13%. "Мы проходим кризисный период", - констатировал А.КУДРИН. Однако, "мы ожидаем, что к середине следующего года сумеем затормозить инфляцию", продолжил вице-премьер, но уточнил, что такое "торможение" возможно лишь в том случае, если цена на нефть составит порядка 50 дол. за баррель. Если же цена на нефть будет 30 дол., "то инфляция может дойти до 15%, а курс рубля изменится, но несущественно".

Глава Минфина отказался уточнить, какой при таких условиях может быть курс рубля к доллару, но сказал, что о цифрах "40-50 рублей за доллар" речь не идет. "У нас есть такой запас прочности, который позволит пройти и 30 дол. за баррель, и 20 дол. за баррель", - заверил А.КУДРИН.

Как сообщал УНИАН, ранее помощник президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ также заявлял, что бюджет России в 2009 году впервые за последние 10 лет станет дефицитным - от 3-х до 5-ти процентов ВВП, поэтому Москве придется прибегнуть к внешним заимствованиям.

Российская нефть "Urals" сейчас стоит 32 дол. за баррель.