Шульц отказался от 170 тыс. евро компенсации за уход с поста главы Европарламента – СМИ

Об этом сегодня сообщила газета Bild со ссылкой на письмо, в котором Шульц уведомляет о соответствующем решении администрацию бундестага, передает Deutsche Welle.

Напоминается, что кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шульц покинул пост главы Европарламента в связи с предстоящими выборами в бундестаг в сентябре 2017 года.

В послании, в частности, отмечается, что Шульц, занимавший свой пост с 2012 года, к 10 февраля вернет мандат депутата ЕП и "тем самым отказывается от любых претензий на получение денежной компенсации". Заработная плата председателя и депутатов Европарламента составляет около 8,5 тыс. евро в месяц до уплаты налогов, пишет издание. Также предусмотрены дополнительные выплаты и надбавки.

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Следующие общеевропейские выборы в законодательный орган ЕС должны по плану пройти в 2019 году. Таким образом, Шульц на два года раньше прекратил выполнять свои обязанности президента ЕП. Исходя из этого, и была рассчитана сумма компенсационных выплат, составившая порядка 170 тыс. евро.

29 января правление СДПГ единогласно выдвинуло Шульца кандидатом в федеральные канцлеры. Официально его избрание в качестве соперника Ангелы Меркель должно состояться на партийном съезде в середине марта. Выборы в бундестаг пройдут 29 сентября.