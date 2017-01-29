Борьба за кресло канцлера Германии: Шульц станет соперником Меркель на выборах

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) решило выдвинуть бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом на пост федерального канцлера во время парламентских выборов, которые состоятся осенью 2017 года.

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В поддержку 61-летнего Шульца проголосовали все участники заседания правления, которое состоялось сегодня, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Кроме того, кандидатуру Шульца предлагают на должность председателя СДПГ вместо Зигмара Габриэля, который несколько дней назад возглавил МИД Германии.

Официально избрание Шульца в качестве кандидата на должности канцлера и главы партии должно состояться на чрезвычайном съезде СДПГ в середине марта.

Шульц в течение 11 лет был мэром города Вюрзелен под Ахеном на западе Германии. С 1994 года он является депутатом Европарламента, а в 2012 году стал его председателем. 17 января 2017 года преемником Шульца на посту председателя парламента ЕС был избран итальянец Антонио Таяни.

ХДС/ХСС выдвинуло кандидатуру нынешнего канцлера Ангелы Меркель на четвертый срок главы правительства. По данным опросов, рейтинги Шульца и Меркель очень близки.