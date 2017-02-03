В торговом павильоне в пригороде Парижа прогремел взрыв, есть раненые
03:14, 03 февраля 2017Мир
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В городке Нуази-ле-Гран поблизости Парижа вечером 2 февраля прогремел взрыв.
Причиной взрыва стал газовый баллон / leparisien.fr
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Parisien.
Отмечается, что взрыв произошел в торговом павильоне. Причиной инцидента стал взрыв газового баллона.
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В результате происшествия критические ранения получил мужчина, его госпитализировали.
Как сообщает LCI, кроме мужчины, также легкие ранения получили еще четыре человека.
Кроме того, издание пишет, что произошло два взрыва – два газовых баллона взорвались с интервалом в несколько минут.
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