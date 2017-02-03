В Румынии продолжаются протесты, на улицы вышли 140 тысяч человек

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Mediafax.

Это третий вечер протестов подряд. Некоторые протестующие принесли цветы для полицейских. Люди выкрикивают - "Жандармы с нами".

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Жандармы раздавали листовки с сообщениями, в которых участникам акции советуют отходить от агрессивных людей. Очевидно, румынские правоохранители не хотят повторения вчерашних столкновений с демонстрантами.

По информации Digi24.ro, в целом по всей стране на улицы вышли около 140 тысяч человек.

В среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.

Напомним, правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, которое декриминализирует ряд преступлений и позволяет многим коррупционерам избежать ответственности.

Новое постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).