В Нидерландах избирательные бюллетени подсчитают вручную из-за опасений хакерских атак

Об этом заявил министр внутренних дел страны Роналд Пластерк, сообщает Deutsche Welle.

После ручной обработки бюллетеней результаты с каждого избирательного участка будут лично доставлены в региональную избирательную комиссию. Компьютеры использоваться будут, однако уже на более высоком уровне, при обработке данных центральными филиалами избиркома.

После президентских выборов в США Пластерк заявил, что другие страны могут попытаться повлиять на выборы в Нидерландах.

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Как сообщалось, в 2016 году во время президентской кампании в США хакеры осуществили атаки на серверы Демократической партии США. Спецслужбы США пришли к выводу, что за взломами стояли хакеры из России и действовали в интересах Дональда Трампа.

Кроме того, Франция в 2016 году отразила около 24 тыс. кибератак на оборонные объекты из-за границы, в этом году власти страны опасаются кибератак во время избирательной кампании перед президентскими выборами.

Также Федеральное ведомство по охране конституции Германии обнаружило российский след хакерской атаке на серверы ОБСЕ, проведенной в ноябре 2016 года. Также спецслужбы ФРГ расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года.

Недавно МИД Чехии заявило, что неизвестные хакеры взломали его серверы и получили доступ к электронной почте десятков сотрудников ведомства.