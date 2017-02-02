В Нидерландах избирательные бюллетени подсчитают вручную из-за опасений хакерских атак
На парламентских выборах в Нидерландах, которые пройдут 15 марта, из опасений перед хакерскими атаками со стороны зарубежных стран подсчет голосов планируется вести только вручную.
Об этом заявил министр внутренних дел страны Роналд Пластерк, сообщает Deutsche Welle.
После ручной обработки бюллетеней результаты с каждого избирательного участка будут лично доставлены в региональную избирательную комиссию. Компьютеры использоваться будут, однако уже на более высоком уровне, при обработке данных центральными филиалами избиркома.
После президентских выборов в США Пластерк заявил, что другие страны могут попытаться повлиять на выборы в Нидерландах.
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Как сообщалось, в 2016 году во время президентской кампании в США хакеры осуществили атаки на серверы Демократической партии США. Спецслужбы США пришли к выводу, что за взломами стояли хакеры из России и действовали в интересах Дональда Трампа.
Кроме того, Франция в 2016 году отразила около 24 тыс. кибератак на оборонные объекты из-за границы, в этом году власти страны опасаются кибератак во время избирательной кампании перед президентскими выборами.
Также Федеральное ведомство по охране конституции Германии обнаружило российский след хакерской атаке на серверы ОБСЕ, проведенной в ноябре 2016 года. Также спецслужбы ФРГ расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года.
Недавно МИД Чехии заявило, что неизвестные хакеры взломали его серверы и получили доступ к электронной почте десятков сотрудников ведомства.