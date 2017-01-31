МИД Чехии заявило о хакерской атаке на свои серверы
Министерство иностранных дел Чехии заявило, что неизвестные хакеры взломали его серверы и получили доступ к электронной почте десятков сотрудников ведомства.
По словам главы министерства Любомира Заоралека, характер взлома схож с кибератакой на серверы Демократической партии США, совершенной во время американской предвыборной кампании, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Заоралек добавил, что, по словам экспертов, хакеры, скорее всего, действовали из-за рубежа. При этом он не стал называть страну, из которой могли провести кибератаку.
При этом министр заверил, что получить доступ к какой-либо секретной информации злоумышленникам не удалось.
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В 2016 году незадолго до выборов президента США хакеры осуществили атаки на серверы Демократической партии США. Они взломали серверы партии и выложили в Интернет ее внутреннюю переписку. Спецслужбы США пришли к выводу, что за взломами стояли хакеры из России. По мнению специалистов, эти хакеры действовали в интересах Трампа. Сама Россия какое-либо вмешательство в американские выборы отрицает.
В сентябре 2016 года чешская Служба безопасности и информации заявила, что Россия ведет "информационную войну" и на территории Чехии. По данным чешской контрразведки, Москва организовала работу целой сети агентов и групп, занимающихся пропагандой. По мнению властей Чехии, эта сеть может быть использована для дестабилизации обстановки в стране.