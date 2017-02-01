Правительство Германии одобрило введение электронных браслетов для потенциальных террористов

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Лицам, которых полиция подозревает в подготовке терактов, на ноги будут надевать специальное устройство для отслеживания перемещений. Соответствующее решение немецкое правительство приняло в среду, 1 февраля. Кроме того, Кабинет упростил правила использования таких приборов для осужденных, сообщает агентство dpa.

Действия правительства стали реализацией плана министров внутренних дел и юстиции, Томаса де Мезьєре (Thomas de Maizière) и Гайко Мааса (Heiko Maas), по усилению мер безопасности после теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

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Кабинет министров Германии одобрил поправки к закону по борьбе с терроризмом. После принятия Бундестагом Федеральное управление уголовной полиции получит больше полномочий.

В апреле 2016 года Федеральный конституционный суд признал ряд положений закона, которые давали право сотрудникам криминальной полиции вести тайное наблюдение, нарушающими основной закон Германии, в частности право на защиту частной жизни.

Напомним, сегодня в Германии в ходе антитеррористической операции задержали предполагаемого вербовщика ИГИЛ.