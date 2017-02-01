В России предложили штрафовать граждан за перевозку и хранение санкционных продуктов

Об этом говорится в поправках ведомства, которые есть в распоряжении УНИАН.

«Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб.; на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от 70 тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», - говорится в документе.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

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7 августа того же года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент РФ подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

22 ноября Путин заявил, что РФ «будет тянуть как можно дольше» с сохранением продовольственного эмбарго.