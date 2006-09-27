Венгерская оппозиция выбрала оружие: пробки на дорогах

Лидеры правых сил Венгрии, проводящих на площади Кошута перед парламентом многодневную акцию протеста с целью отставки правительства, объявили о начале кампании неповиновения.

Об этом сообщил один из организаторов митинга, представитель объединения "Венгерский национальный комитет-2006" Тамаш МОЛЬНАР.

Как передает ИТАР-ТАСС, по его словам, начиная со среды на улицах и площадях Будапешта будут останавливаться легковые и грузовые автомобили и блокировать движение транспорта, создавая огромные пробки. Аналогичную картину можно будет наблюдать на будапештских мостах, которые являются важными транспортными артериями города.

Лидер манифестантов выразил резкую критику в адрес венгерских фермеров, которые решили перенести сроки начала акции протеста в связи с подготовкой к выборам в местные органы власти. Т.МОЛЬНАР считает, то "фермеры показали свое истинное лицо". "Они митингуют лишь тогда, когда им нужны дотации, и молчат, когда речь идет об интересах страны", - сказал он.