Harley-Davidson отменила визит Трампа на свой завод - СМИ

Как передает РБК со ссылкой на CNN, Трамп планировал посетить завод в четверг, 2 февраля. Согласно его расписанию, там он должен был подписать распоряжения, связанные с американским производством.

Публично о визите главы США на предприятие Harley-Davidson не объявлялось, однако о нем, по данным CNN, были осведомлены штатные сотрудники Белого дома.

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Информацию о том, что Трамп не поедет на завод в Милуоки, CNN подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Вечером 31 января Harley-Davidson выступила с заявлением, что в компании в течение недели «не запланирован», а также «не был запланирован» визит Трампа ни на один из ее объектов.

«Мы гордимся тем, что принимали на наших объектах президентов», - рассказал CNN директор по корпоративным коммуникациям компании. По его словам, на предприятиях Harley-Davidson побывали Рональд Рейган, Джордж Буш и Билл Клинтон.

«Мы рассчитываем принять у себя в гостях президента [Дональда Трампа] в будущем», — также отметил он, добавив, что в этот раз визит главы США был отменен.

Harley-Davidson, по его словам, начала испытывать «неудобства» в связи угрозами протестов, которые участились после принятия в США закона о мигрантах.