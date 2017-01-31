Иран во второй раз испытал баллистическую ракету средней дальности - СМИ

Об этом передает Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

Отмечается, что запуск произошел в минувшее воскресенье, 29 января, на полигоне, расположенном примерно в 225 км от Тегерана, недалеко от города Семнан. Ракета пролетела около 965 км, после чего взорвалась.

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"Это уже второй случай, когда Иран нарушает волю международного сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республики не проводить подобные испытания. Однако, несмотря на призывы международного сообщества, Иран осуществил подобный запуск в июле прошлого года.