Великобритания впервые после холодной войны отправит эсминец в Черное море
23:13, 29 января 2017Мир
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Военно-морские силы Великобритании впервые со времен холодной войны направят в Черное море боевой корабль.
royalnavy.mod.uk
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Daily Mail.
По информации издания, эсминец HMS Diamond, оснащенный новейшими ракетами, направится к берегам Украины, на нем будут находиться до 60 морских пехотинцев.
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Предполагается, что корабль возглавит тактическую группу НАТО и будет участвовать в миссии по защите 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в «секретных учениях» в Украине.
«Великобритания посылает четкий сигнал, что мы готовы отстаивать демократию по всему миру и поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», — заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
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