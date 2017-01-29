Великобритания впервые после холодной войны отправит эсминец в Черное море

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, эсминец HMS Diamond, оснащенный новейшими ракетами, направится к берегам Украины, на нем будут находиться до 60 морских пехотинцев.

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Предполагается, что корабль возглавит тактическую группу НАТО и будет участвовать в миссии по защите 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в «секретных учениях» в Украине.

«Великобритания посылает четкий сигнал, что мы готовы отстаивать демократию по всему миру и поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», — заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.