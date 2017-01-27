В Израиле автобус сорвался в 70-метровую пропасть, есть погибшие

В Израиле сегодня утром на севере района Вест Банк в 70-метровую пропасть сорвался автобус. Происшествие произошло во время непогоды. Пишет The Times of Israel.

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Издание сообщает, что в результате этого, двое людей – мужчины 23 и 37 лет - погибли. Кроме того, еще 7 человек получили ранения, четверо из пострадавших в тяжело травмированы.

עדכון לתאונה במקום כ 15 נפגעים,בהם: 3אנוש , 3 קשה, השאר בינוני וקל. הנפגעים מטופלים על ידי צוותי מד"א בסיוע כוחות צה"и בתנאי שטח קשים ביותר pic.twitter.com/x9z5vKxeAD — מגן דוד אדום (@mda_israel) 27 января 2017 г.

Спасатели сообщают, что операция по освобождению людей была затруднена тем, что инцидент произошел в темное время суток, сложным рельефом местности и непогодой.