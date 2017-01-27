В Израиле автобус сорвался в 70-метровую пропасть, есть погибшие

08:07, 27 января 2017
Мир
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В результате инцидента травмы получили семь человек.

Спасательную операцию затрудняла непогода / twitter.com/mda_israel

В Израиле сегодня утром на севере района Вест Банк в 70-метровую пропасть сорвался автобус. Происшествие произошло во время непогоды. Пишет The Times of Israel.

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Издание сообщает, что в результате этого, двое людей – мужчины 23 и 37 лет - погибли. Кроме того, еще 7 человек получили ранения, четверо из пострадавших в тяжело травмированы.

Спасатели сообщают, что операция по освобождению людей была затруднена тем, что инцидент произошел в темное время суток, сложным рельефом местности и непогодой.

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Теги: #авария#Израиль#автобус#пропасть