Победа популизма во Франции и Нидерландах развалит ЕС - вице-канцлер Германии

Министр экономики, вице-канцлер правительства Германии Зигмар Габриэль предупредил о сценарие, при котором Евросоюз распадется, пишет Reuters.

По словам Габриэля, ЕС может развалиться в случае победы популистов на выборах в Нидерландах и Франции.

"После выхода Великобритании из ЕС в прошлом году, если враги Европы смогут снова получить власть в Нидерландах или во Франции, мы сталкиваемся с угрозой, что крупнейший проект цивилизации ХХ века, а именно – Европейский Союз может развалиться", – добавил Габриэль.

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Следовательно, Габриэль отметил, что нынешние выборы во Франции – судьбоносные для ЕС.

"Президентские выборы во Франции этой весной – это судьбоносные для Европы выборы с горьким привкусом", – сказал Габриэль во время своего выступления в Бундестаге.

Напомним, ранее канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель призвала 27 стран-членов Европейского Союза сохранять единство, в частности в переговорах с Великобританией по поводу ее выхода из ЕС.

"Мы вполне соглашаемся, что не можем позволить себе быть разобщенными", - сказала Меркель.

В контексте подготовки следующего саммита ЕС она заявила, что Евросоюз нуждается в четкой повестке дня, в частности, относительно решения кризиса беженцев. По словам Меркель, ЕС должен в первую очередь эффективно охранять свои внешние границы и противодействовать контрабандистам людей, а потом решить вопрос относительно справедливого распределения беженцев. На кону, по ее словам, - свобода передвижения внутри Шенгенской зоны.