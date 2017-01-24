Эксперты зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны России: главная мишень - Меркель

Соответствующее заявление сделал в понедельник, 23 января, представитель Европейского Союза перед журналистами в Брюсселе, ссылаясь на доклад East StratCom Taskforce, как сообщает DW.

Документ подготовило подразделение стратегической коммуникации внешнеполитической службы ЕС (EEAS), которое специализируется на Восточной Европе.

По данным экспертов, существует значительная вероятность того, что Москва попытается повлиять на выборы в европейских странах 2017 года. Так же, как это она пыталась сделать в США. Авторы доклада уже зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны России.

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"Ведется невероятно масштабная, по крайней мере частично организованная кампания против ЕС, и его политиков и его принципов", - сказал изданию Spiegel Online собеседник из внешнеполитической службы ЕС.

По его словам, главный объект нападений российской дезинформационной кампании - канцлер Германии Ангела Меркель, в частности, - ее политика в отношении беженцев и позиции относительно санкций против РФ.

Источник в EEAS назвал пропаганду "частью государственной политики" России и добавил, что Кремль напрямую контролирует СМИ и "ежедневно указывает им, о чем следует писать, а о чем нет".

Собеседник также напомнил, что журналисты, которые сообщали об отсутствии на Востоке Украины российских военнослужащих и о том, что Россия является единственной политической силой, которая ведет борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИД) в Сирии, были вознаграждены за свою работу.

Кремль преследует цель запутать ситуацию и расколоть общества, указывает чиновник с EEAS. Он в частности напомнил о том, как российские СМИ "очень предвзято и дезориентируя" сообщали о Brexit и президентских кампаниях в Австрии и США.

На основании публикаций в крупных СМИ лживую информацию распространяют и небольшие российские медиа, а также тролли в социальных сетях, отмечают эксперты внешнеполитической службы ЕС.

Работа над докладом продолжалась с сентября 2015 года по заказу правительств стран ЕС. Экспертная группа насчитывала 11 специалистов.