Польша в ноябре сократила производство почти на 9%

Промышленное производство в Польше в ноябре этого года, по сравнению с ноябрем прошлого года, уменьшилось на 8,9%, что стало продолжением падения производства в октябре на 0,1%.

Как сообщает газета Polska, эксперты ожидали падения на 5-7%.

Причиной резкого сокращения экономисты называют резкий спад спроса на польские товары на Западе в связи с экономическим кризисом.

По данным газеты, производство в металлургической сфере в ноябре уменьшилось на 34%, в химической отрасли - на 25%, в автомобильной - на 17,9%.

В минусе показатели 22 из 29 основных отраслей польской экономики.

Эксперты прогнозируют продолжение спада производства в декабре и в первых двух кварталах 2009 года, из-за чего работу могут потерять от 300 до 500 тысяч поляков.

«Черный сценарий предполагает рост безработицы до 12,6% на конец 2009 года с нынешних 8,8%», - говорит экономист JJ Consulting Януш ЯНКОВЯК. Больше всего увольнений может быть в строительной, автомобильной и мебельной отрасли.

Я.ЯНКОВЯК, однако, убежден, что Польша не войдет в рецессию благодаря значительному потреблению внутри страны, что обеспечит рост ВВП почти на 1% в первом и втором квартале следующего года.