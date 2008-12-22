Партнерство Украины со США в случае интервенции ничего не гарантирует

В случае нарушения границ Украины каким-либо государством украинско-американская Хартия о стратегическом партнерстве не обязывает ни одну из двух сторон оказывать помощь военными средствами.

Об этом в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” (№ 48 от 20-26 декабря 2008 года) заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

“Украинско-американская Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная 19 декабря, в Вашингтоне, стала подтверждением важных гарантий безопасности Украины”, - отметил посол.

“В первом разделе хартии подтверждается независимость, суверенитет и территориальная целостность двух стран, а также неприкосновенность границ. Эти принципы — фундаментальны в наших отношениях”, - отметил В.ТЕЙЛОР.

Он заявил, что новый документ подтверждает гарантии безопасности, зафиксированные в трехстороннем заявлении президентов Украины, США и России от 14 января 1994 года, а также в Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности от 5 декабря 1994 года в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия.

На вопрос “Зеркала недели”, предусматривает ли хартия военную поддержку США в случае нарушения границ Украины каким-либо государством, В.ТЕЙЛОР ответил: “В той ситуации, что описана, хартия не обязывает ни одну из двух сторон оказывать помощь военными средствами. Такого рода гарантии безопасности должны быть ратифицированы конгрессом”.

В то же время он отметил, что Вашингтонская хартия все же предусматривает реакцию США на возможное нарушение украинских границ.

“В хартии опять подтверждается принцип Будапештского меморандума: если будут нарушены границы, то в этом случае мы встретимся и обсудим наши следующие шаги”, - заметил В.ТЕЙЛОР.

Второй раздел хартии, по его словам, посвященный сфере обороны и безопасности. “В нем говорится о том, что обе страны заинтересованы в сильной, независимой, демократической Украине. Углубление ее интеграции в европейские структуры является обоюдным приоритетом. В этом разделе опять подчеркивается, что Украина будет членом НАТО”, - сообщил посол.

В разделе также предусмотрено укрепление сотрудничества Украины и США в вопросах обороны и безопасности для предотвращения глобальных угроз стабильности в мире, что, по словам В.ТЕЙЛОРА, отвечает интересам как обеих сторон, так и региона.

“Дальше речь идет о том, что целью нашей работы в комиссии Украина – НАТО является усиление способности взаимодействия сил Североатлантического альянса и Украины. В частности и с помощью повышения уровня подготовки и поставок военной техники для украинских сил”, - сообщил В.ТЕЙЛОР.

Он также отметил, что оборонные ведомства двух стран уже ведут переговоры о категориях техники для таких снабжений. “Окончательное решение еще не принято. Но, насколько я знаю, министры обороны ЕХАНУРОВ и ГЕЙТС обсуждали, в частности, вопрос о фрегатах”, - сказал посол, уточнив, что предметом обсуждения является передача украинской стороне 1-3 фрегатов из состава ВМС США.

Посол также заметил, что третий раздел хартии посвящен экономике, торговле и сотрудничеству в сфере энергетики, в четвертом речь идет об укреплении демократии, а пятый раздел посвящен расширению контактов между людьми и сотрудничества в сфере культуры.

В.ТЕЙЛОР прибавил, что в контексте последнего раздела речь идет также о том, что Украина приветствует намерение США увеличить свое дипломатическое присутствие в Крыму. “Мы еще обсуждаем формат этого присутствия. Но это может быть структура с определенными консульскими функциями”, - уточнил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2008 года министр иностранных дел Украины Владимир ОГРИЗКО и государственный секретарь США Кондолиза РАЙС подписали Хартию о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.