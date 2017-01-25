Трамп: Планирование строительства стены на границе с Мексикой "начнется немедленно"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в конечном итоге за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.
По его словам, строительство начнется «в относительно короткие сроки», а Мексика заплатит за стену со стопроцентной вероятностью. При этом вначале создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков.
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«Я говорю вам, что платеж (от Мексики) будет. Неким путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже», - сказал Трамп.
Президент США уточнил, что строительство начнется в течение месяцев, а детальное планирование - «начинается немедленно».
Напомним, ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь отказался платить за «стену Трампа» на границе с США.