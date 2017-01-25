Трамп: Планирование строительства стены на границе с Мексикой "начнется немедленно"

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

По его словам, строительство начнется «в относительно короткие сроки», а Мексика заплатит за стену со стопроцентной вероятностью. При этом вначале создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков.

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«Я говорю вам, что платеж (от Мексики) будет. Неким путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже», - сказал Трамп.

Президент США уточнил, что строительство начнется в течение месяцев, а детальное планирование - «начинается немедленно».

Напомним, ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь отказался платить за «стену Трампа» на границе с США.