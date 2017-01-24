Президент Мексики обещает отстаивать права мигрантов в диалоге с США
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал бороться за национальные интересы страны и отстаивать права мигрантов в ходе диалога с новой президентской администрацией США.
Об этом пишет Би-Би-Си.
"Решение - в диалоге и переговорах, а не в конфронтации или подчинении", - заявил Ньето.
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Он также сообщил, что Мексика намерена поддержать сохранение Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) между США, Мексикой и Канадой, которое президент США Дональд Трамп подвергал критике.
"Очевидно, что у США появилось новое видение внешней политики. Мексика должна быть нацелена на защиту своих национальных интересов", - отметил Ньето.
Мексиканский президент также прокомментировал угрозы Трампа построить новую стену на границе Соединенных Штатов и Мексики, чтобы защитить страну от нелегальных мигрантов, среди которых есть наркодилеры.
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Трамп также утверждал, что строительство должно проводиться за счет Мексики, но обещал позднее возместить эти расходы.
Однако, по словам Ньето, Мексика "не верит в стены, но верит в мосты".
"Мексика находится в выгодной позиции между Атлантическим и Тихим океанами. Это естественный мост для торговли с другими регионами", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что власти страны не будут платить за строительство стены на американо-мексиканской границе, которую намерен построить избранный президент США Дональд Трамп.