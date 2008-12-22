Лукашенко едет в Москву торговаться за газ

Президенты России и Белоруссии встретятся в понедельник в Москве. Александра Лукашенко сопровождают глава белорусского Национального банка Петр Прокопович и премьер-министр Сергей Сидорский. В переговорах также примет участие премьер-министр России Владимир Путин. Одна из главных тем встречи, которая не рассматривается как заседание Госсовета союзного государства (которое уже срывалось дважды, 3 ноября и 1 декабря), — цена на газ для Белоруссии в 2009 году. О встрече 22 декабря главы государств договорились на прошлой неделе во время телефонного разговора.

Радио Свобода