Скандал в Польше: президент будет судиться с премьером
09:23, 22 декабря 2008Мир
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Наблюдает вся Европа
|Лех Качиньский
Напомним, тогда господин Туск не пускал главу государства на саммит Евросоюза в Брюсселе. Убеждая, что внешняя политика - это хлопоты Кабинета министров, премьер не предоставил самолет Президенту. Лех Качиньский вынужден был нанимать частный чартер.
Сейчас он требует за это возмещение - 150 тысяч злотых, это 50 тысяч долларов. За скандалом между польскими лидерами наблюдала вся Европа. Эксперты убеждены, что оба лидера уже начали борьбу за президентство. На 2010-й год. запланированы президентские выборы.
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