Скандал в Польше: президент будет судиться с премьером

В соседней Польше - скандал. Конфликт между первыми лицами государства. Президент Лех Качиньский хочет судиться с премьером Дональдом Туском из-за октябрьского инцидента с самолетами, передает 5 канал

Напомним, тогда господин Туск не пускал главу государства на саммит Евросоюза в Брюсселе. Убеждая, что внешняя политика - это хлопоты Кабинета министров, премьер не предоставил самолет Президенту. Лех Качиньский вынужден был нанимать частный чартер.

Сейчас он требует за это возмещение - 150 тысяч злотых, это 50 тысяч долларов. За скандалом между польскими лидерами наблюдала вся Европа. Эксперты убеждены, что оба лидера уже начали борьбу за президентство. На 2010-й год. запланированы президентские выборы.