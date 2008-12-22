Отказ от доллара США был бы настоящей глупостью

Отказ от доллара США, в том числе в качестве основной валюты Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), был бы "настоящей глупостью". Таково мнение президента Эквадора Рафаэля Корреа, высказанное им в воскресенье в ходе еженедельного обращения. "Наше правительство сделало больше, чем кто-либо еще, для сохранения экономики на долларовой основе", - передает слова Р.Корреа Reuters.

Комментируя меры правительства, направленные на борьбу с кризисом, эквадорский президент отметил, что в ближайшее время власти будут вынуждены сократить социальные расходы государства, чтобы сохранить в резерве как можно больше долларов.

Напомним, эксперты долгое время опасались, что известный своими левыми взглядами президент Эквадора откажется от доллара США, который 8 лет назад был принят в качестве официальной валюты страны. В настоящее время использование доллара воспринимается большинством эквадорцев как гарантия стабильности их экономики.

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