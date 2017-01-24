В Калифорнии началась церемония объявления номинантов на "Оскар" (событие завершено)

До сих пор имена номинантов объявляли на специальной пресс-конференции, которую транслировали по ТВ. В этом году оглашение номинантов впервые транслируется в Сети.

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Претендентов на "Оскар" будут объявлять Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон и другие номинанты и победители прошлых лет.

Церемония вручения премии состоится 26 февраля, ее ведущим будет комик Джимми Киммел.

Как сообщал УНИАН, триумфатором церемонии награждения премией "Золотой глобус" стал мюзикл "Ла-Ла Ленд", который получил семь статуэток. У него есть все шансы стать и триумфатором "Оскара", в том числе выиграть в номинации "Лучший фильм".