The Guardian нашла сходства в заявлениях Трампа и Ким Чен Ына

Об этом пишет газета The Guardian, которое решило сравнить заявление президента США в день его инаугурации со словами лидера Северной Кореи во время встречи с военными.

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В своем обращении к народу во время военного парада в Пхеньяне 10 октября 2015 года по случаю 70-летия партии, Ким Чен Ын поблагодарил «героических мужчин и женщин армии и служб безопасности, которые ответили на призыв партии работать на благо нации и создали одно героическое чудо за другим в своем стремлении построить процветающее социалистическое общество».

«Обычные жители КНДР слышат эти слова каждый день. Они слышат слово патриотизм на собраниях местных жителей, где, например, им говорят производить больше риса из любви к своей стране, или собрать больше металлолома для оружия и боеприпасов», - прокомментировал репортер Asia Press Дзиро Исимару.

Как отмечает издание, в своей инаугурационной речи Трамп заявил, что он вернет стране лидерство и утверждал, что патриотическое рвение может стать лекарством для разделенной нации.