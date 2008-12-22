Войска США заменят британцев в Ираке

Подразделения группировки США заменят британский военный контингент на юге Ирака, сообщает Associated Press со ссылкой на военное командование США в Ираке.

Переброска американских солдат в район Басры, где расквартированы британские солдаты, начнется в начале 2009 года. Командующий американскими и союзными войсками других государств в Ираке генерал Рэй Одиерно сообщил, что он уже продумывает передвижение штаба бригады или штаба дивизии, примерно из 100 человек, а также боевые подразделения во второй по величине город в Ираке.

Реакция США последовала после субботнего решения парламента Ирака, который проголосовал против предоставления британским войскам мандата на пребывание после 2008 года, отмечает агентство.

В настоящее время на авиабазе в городе Басра на юге Ирака дислоцировано 4100 военнослужащих. 1 января 2009 года истекает срок действия резолюции 1790 СБ ООН, которая санкционировала пребывание иностранных войск на территории Ирака. Однако Великобритания заявила, что вывод основного контингента начнется с 31 мая 2009 года, останутся лишь 400 военных, которые будут помогать в подготовке кадров военно-морского флота Ирака. По словам премьер-министра Гордона Брауна, сейчас ведется подготовка, чтобы британские военные "имели твердую легальную основу" для нахождения в Ираке в 2009 году.

С США Ирак заключил соглашение, по которому Вашингтон получил возможность оставить войска в стране до 2011 года.

Глава Пентагона Роберт Гейтс недавно заявил, что военная миссия США в Ираке заканчивается и основные соединения покинут страну. Ожидается, что освободившиеся американские войска будут направлены на юг и восточные районы Афганистана.

РИА “Новости”