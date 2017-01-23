В Мексике протестующие захватили пункт пропуска на границе с США

Протестующие против роста цен на топливо в воскресенье захватили один из самых оживленных пунктов пропуска на границе США и Мексики, пограничники были вынуждены покинуть свои посты. Об этом сообщает АР.

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Около 50 митингующих заняли пункт пропуска "Отай Меса" связывающий Сан-Диего и Тихуану. Они держали плакаты с лозунгами против подорожания топлива и президента Мексики Энрике Пенья Ньето.

Другие протестующие перекрыли на несколько часов трафик в районе пункта пропуска Сан-Диего – Тихуана – Сан-Исидро, также остановилось движение на одном из двух переходов в Ногалесе, штат Аризона.

"Мы просто используем свое право на свободу слова. Мы должны быть уверены, что нас видят", - рассказала 22-ледняя студентка колледжа из Тихуаны Бренда Кортес.

На въезд в США проверки идут в обычном режиме.

Акции протеста на границе Мексики и США продолжаются уже несколько недель и не связаны с инаугурацией Дональда Трамп и его заявлениям о необходимости ограничить миграцию.

Ранее в этом месяце полиции пришлось в течение трех часов освобождать железнодорожный пункт пропуска, которую заблокировали протестующие против общенационального повышения стоимости топлива на 20%, которое вступило в силу 1 января.