В Мексике протестующие захватили пункт пропуска на границе с США
Пограничникам пришлось покинуть свои посты.
Протестующие против роста цен на топливо в воскресенье захватили один из самых оживленных пунктов пропуска на границе США и Мексики, пограничники были вынуждены покинуть свои посты. Об этом сообщает АР.
Читайте такжеВ Белом доме рассказали, когда состоится первая встреча Трампа с лидером другого государства
Около 50 митингующих заняли пункт пропуска "Отай Меса" связывающий Сан-Диего и Тихуану. Они держали плакаты с лозунгами против подорожания топлива и президента Мексики Энрике Пенья Ньето.
Другие протестующие перекрыли на несколько часов трафик в районе пункта пропуска Сан-Диего – Тихуана – Сан-Исидро, также остановилось движение на одном из двух переходов в Ногалесе, штат Аризона.
"Мы просто используем свое право на свободу слова. Мы должны быть уверены, что нас видят", - рассказала 22-ледняя студентка колледжа из Тихуаны Бренда Кортес.
На въезд в США проверки идут в обычном режиме.
Акции протеста на границе Мексики и США продолжаются уже несколько недель и не связаны с инаугурацией Дональда Трамп и его заявлениям о необходимости ограничить миграцию.
Ранее в этом месяце полиции пришлось в течение трех часов освобождать железнодорожный пункт пропуска, которую заблокировали протестующие против общенационального повышения стоимости топлива на 20%, которое вступило в силу 1 января.