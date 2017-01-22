За инаугурацией Трампа наблюдали более 30 миллионов зрителей – социологи

Об этом сообщает социологическая исследовательская служба Nielsen.

Отмечается, что церемония присяги Трампа заняла пятое место среди всех инаугураций президентов США с 1969 года.

Читайте такжеТрамп во время своего первого полного рабочего дня ЦРУ заверил в своей поддержке

Лидером по количеству американских телезрителей является церемония принесения присяги Рональда Рейгана в 1981 году, которую в свое время смотрели более 41 миллиона человек. Второе место занимает инаугурация Обамы в 2008 году - 37,8 миллиона, на третьей позиции - присяга Джимми Картера в 1977 году с показателем в 34,1 миллиона зрителей.

Как сообщал УНИАН, 20 января Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.