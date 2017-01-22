За инаугурацией Трампа наблюдали более 30 миллионов зрителей – социологи

06:07, 22 января 2017
Мир
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Около 31 миллионов человек наблюдали в пятницу, 20 января 2017 года, за инаугурацией президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

Дональд Трамп после инаугурации / REUTERS

Об этом сообщает социологическая исследовательская служба Nielsen.

Отмечается, что церемония присяги Трампа заняла пятое место среди всех инаугураций президентов США с 1969 года.

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Лидером по количеству американских телезрителей является церемония принесения присяги Рональда Рейгана в 1981 году, которую в свое время смотрели более 41 миллиона человек. Второе место занимает инаугурация Обамы в 2008 году - 37,8 миллиона, на третьей позиции - присяга Джимми Картера в 1977 году с показателем в 34,1 миллиона зрителей.

Как сообщал УНИАН, 20 января Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.

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Теги: #Трамп#президент#инаугурация