В Гамбии, в которую намеревались начать вторжение армии 5 стран, урегулирован политический кризис
Яхья Джамме, занимавший пост президента Гамбии более 20 лет, заявил, что отказывается от борьбы за власть и уступает место победившему на выборах Адаму Барроу.
Заявление последовало после длительных переговоров Джамме с президентами Гвинеи и Мавритании, которые выступили в качестве посредников в разрешении политического кризиса в Гамбии, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В заявлении по телевидению Джамме заявил, что в Гамбии не должно быть пролито ни одной капли крови.
Ранее в пятницу новый президент Гамбии Барроу, приведенный 19 января к присяге несмотря на отказ своего предшественника покинуть пост, объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в стране.
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Отказ Джамме покинуть свой пост послужил поводом для начала военной интервенции в Гамбию из соседнего Сенегала. Однако в пятницу утром операцию приостановили, решив продолжить переговоры. Сенегал грозил начать военную интервенцию в случае, если Джамме не уйдет в срок.
Джамме в декабре отказался признать поражение на президентских выборах, в ходе которых, согласно официальным данным, за Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.
Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.