Президент Гамбии, который проиграл выборы, согласился уйти в отставку - СМИ
00:40, 21 января 2017Мир
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Президент Гамбии Яхья Джамме, который возглавлял республику с 1994 года, но проиграл нынешние выборы, согласился уйти в отставку и покинуть страну.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщил советник нового главы государства Адама Барроу Маи Ахмад Фатти, пишет Reuters.
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Фатти показали сообщение в Twitter-аккаунте, который, вероятно, принадлежит Барроу, и попросили уточнить, правда ли, что Джамме согласился на операцию. "Это так", — ответил он.
Ранее сообщалось, что сенегальские войска вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Барроу.
Разрешение на вторжение в Гамбию власти Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств. Оно в декабре поддержало победу на выборах президента Гамбии оппозиционера Адама Бэрроу.
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