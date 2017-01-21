Президент Гамбии, который проиграл выборы, согласился уйти в отставку - СМИ

Об этом сообщил советник нового главы государства Адама Барроу Маи Ахмад Фатти, пишет Reuters.

Читайте такжеСенегал приостановил военную операцию в Гамбии

Фатти показали сообщение в Twitter-аккаунте, который, вероятно, принадлежит Барроу, и попросили уточнить, правда ли, что Джамме согласился на операцию. "Это так", — ответил он.

Ранее сообщалось, что сенегальские войска вошли в Гамбию для обеспечения передачи власти от предыдущего президента Яйи Джамме избранному лидеру страны Адаму Барроу.

Разрешение на вторжение в Гамбию власти Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств. Оно в декабре поддержало победу на выборах президента Гамбии оппозиционера Адама Бэрроу.