Число задержанных во время акций протеста после инаугурации Трампа возросло до 217

Об этом заявил представитель пожарной охраны американской столицы Вито Маджило, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Задержанные, по словам Маджило, разбивали окна и витрины зданий, повредили автомобили и кидали камни в полицейских. Ранее сообщалось, что они также опрокидывали урны и вендинговые аппараты с газетами.

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Маджило также заявил, что 6 полицейских пострадали во время акций протеста. Из них двух сотрудников правоохранительных органов пришлось госпитализировать.

Журналист Ларри Кинг в своем Twitter сообщил, что протестующие разбили окна его автомобиля.

«Протестующие в Вашингтоне разбили окна моего автомобиля, взятого напрокат, и повредили окна многих других машин. Я работал в студии, со мной все в порядке, но мой водитель немного напуган», — написал он.

Ранее УНИАН сообщал о 95 задержанных в Вашингтоне противников президента США Дональда Трампа.