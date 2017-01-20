В Вашингтоне проходит парад по случаю инаугурации Трампа (видео)

23:52, 20 января 2017
Мир
2297 0

Президент США Дональд Трамп прибыл на парад, который проходит в Вашингтоне в честь инаугурации нового главы государства.

REUTERS

Трамп приехал к зданию конгресса на бронированном лимузине вместе с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном, пишет Би-Би-Си.

Читайте также"Строй мосты, а не стены": массовые демонстрации против Дональда Трампа шагают по миру (видео)

Незадолго до начала парада в центре Вашингтона возобновились столкновения между протестующими и полицией. Толпа из приблизительно 500 протестующих начала кидать в полицейских различные предметы, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Одетые в черное участники акции протеста с помощью молотков разбили окна магазинов в центре американской столицы, а также окна офиса Банка Америки и ресторана "Макдоналдс". Протестующие также перекрыли движение на некоторых улицах в центре Вашингтона.

По данным полиции Вашингтона, было арестовано более 90 участников протестов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало президентства Трампа
Теги: #Трамп