В Вашингтоне проходит парад по случаю инаугурации Трампа (видео)

Трамп приехал к зданию конгресса на бронированном лимузине вместе с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном, пишет Би-Би-Си.

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Незадолго до начала парада в центре Вашингтона возобновились столкновения между протестующими и полицией. Толпа из приблизительно 500 протестующих начала кидать в полицейских различные предметы, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Одетые в черное участники акции протеста с помощью молотков разбили окна магазинов в центре американской столицы, а также окна офиса Банка Америки и ресторана "Макдоналдс". Протестующие также перекрыли движение на некоторых улицах в центре Вашингтона.

По данным полиции Вашингтона, было арестовано более 90 участников протестов.