Власти Мексики экстрадировали наркобарона-миллиардера в США

Эту информацию подтвердили власти Мексики, передает Би-Би-Си.

По данным мексиканских СМИ, наркобарон был замечен в аэропорту Сьюдад-Хуарес, откуда он предположительно должен был вылететь в США.

Читайте такжеВ Мексике арестовали сбежавшего из тюрьмы наркобарона-миллиардера

С запросом об эктрадиции Хоакина Гусмана к властям Мексики обратились два американских штата - Калифорния и Техас. Пока не сообщается, куда именно будет доставлен Гусман.

Мексика согласилась экстрадировать наркодельца только после того, как прокуратура США пообещала, что к Гусману не будет применена смертная казнь.

Гусман бежал из мексиканской тюрьмы летом 2015 года через тоннель и провел в бегах полгода. В январе прошлого года его задержали.

Впервые Гусман был арестован в Гватемале в 1993 году, а в 2001 году он сбежал из особо охраняемой тюрьмы Пуэнте-Гранде. 13 лет он находился на свободе, затем был арестован.