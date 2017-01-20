В Бельгии вынесли приговор изготовителям фальшивых паспортов

13 подсудимых были приговорены к различным тюремным срокам - от года до девяти лет. Еще один человек был приговорен к общественным работам, пишет Би-Би-Си.

По данным следствия, преступная группа изготовила и продала около двух тысяч поддельных документов, в том числе фальшивые паспорта граждан европейских стран.

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Изготавливавших фальшивые паспорта не стали обвинять в преступлениях, связанных с терроризмом, так как подсудимые не знали о намерениях заказчиков поддельных документов.

По версии следователей, документами, которые продавала группа, воспользовался также Салах Абдеслам - главный подозреваемый в организации взрывов и нападений на мирных граждан в Париже в ноябре 2015 года.

Салах Абдеслам родился в Бельгии, но получил французское гражданство. Он не отрицает, что был в Париже во время терактов, унесших в ноябре 2015 года жизни 130 человек.