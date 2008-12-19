Китай отправит военные корабли для борьбы с пиратами

Китай в ближайшие дни завершит подготовку к отправке военных кораблей в Аденский залив для борьбы с сомалийскими пиратами, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лю Цзяньчао.

"Сейчас идет подготовка, по ее окончании будет распространена конкретная информация. Думаю, осталось ждать несколько дней", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что действия сомалийских пиратов "угрожают безопасности на море, нарушают нормальную торгово-экономическую деятельность в регионе".

Дипломат из Китая сообщил, что за 11 месяцев 2008 года через Аденский залив прошли 1265 торговых судов, и примерно 20% из них, в том числе и китайские, подверглись нападению пиратов.

По словам представителя МИД КНР, Китай считает, что борьба с пиратством должна вестись в рамках международного права и в соответствии с решениями ООН.

Накануне китайские рыбаки судна "Чженьхуа-4" (Zhenhua-4) несколько часов отбивались от пиратов до прибытия военной поддержки сил международной коалиции.

По словам директора антипиратского центра при Международном морском бюро Ноэля Чунга, "в разгар противоборства появились военные вертолеты коалиции и дали пиратам решительный отпор, и пираты покинули борт судна". При этом Чунг уточнил, что никто из 30 китайских моряков не пострадал.

В Аденском заливе ведут борьбу с пиратами коалиция военно-морских сил 16 стран, к которым присоединились проводящие операцию "Аталанта" ВМС Евросоюза и корабли стран НАТО.

Власти Сомали не могут справиться с проблемами пиратства из-за продолжающейся уже более 15 лет гражданской войны в стране. По оценкам ООН, доходы пиратов от незаконного промысла в этом году могут достигать 150 миллионов долларов.

РИА “Новости”