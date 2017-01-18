Восток Мосула полностью очищен от боевиков ИГИЛ – премьер Ирака

Как сообщил премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади, от террористов очищены все восточные кварталы города.

«Страны мира находятся перед лицом угрозы терроризма. Силы безопасности Ирака воюют не с регулярной армией, а с террористами. Поэтому полная ликвидация террористов займет некоторое время», - цитирует аль-Абади Анадолу.

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Как известно, в ночь на 17 октября премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению Мосула от террористической организации ИГИЛ.

Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.

Операция проводится при воздушной поддержке сил коалиции и участии иракской армии, сил курдского ополчения (пешмерге), шиитских добровольцев «Хашди Шаби» и МВД.

Восточная часть Мосула включает 100, западная - 83 квартала.